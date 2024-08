Inauguration de la piscine olympique de l’Ecole des sapeurs-pompiers A Thiès, le Général Tine sensibilise sur les cas de noyade

Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a inauguré ce vendredi, à Thiès, la Piscine olympique de l’Ecole nationale des sapeurs-pompiers. Une infrastructure de dernière génération, selon lui, et qui a coûté 500 millions de FCFA. Il a indiqué que c’est une infrastructure sportive qui «respecte le concept armée nation» et qui peut «accueillir les compétitions internationales dans d’excellentes conditions».



A cette occasion, le Gl Tine a également sensibilisé sur les cas de noyades. Il a souligné que «le ministère de l’Intérieur a déployé suffisamment de moyens aussi bien dans les plages autorisées que paradoxalement dans les plages non autorisées pour prévenir les cas de noyade, en tout cas limiter les dégâts au cas où cela devrait arriver».



Bes Bi