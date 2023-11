Inauguration de son nouvel État-major: La Gendarmerie sénégalaise regroupe des instances décisionnelles Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2023 à 12:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’État Macky Sall a présidé, jeudi, la cérémonie d’inauguration de l’État-Major de la Gendarmerie nationale, situé dans la caserne Samba Dièry Diallo de Colobane, à Dakar. « Un investissement qui traduit l’importance que le Président accorde à la grandeur et au prestige de nos Forces de défense et de sécurité, dont la Gendarmerie […] Le Chef de l’État Macky Sall a présidé, jeudi, la cérémonie d’inauguration de l’État-Major de la Gendarmerie nationale, situé dans la caserne Samba Dièry Diallo de Colobane, à Dakar. « Un investissement qui traduit l’importance que le Président accorde à la grandeur et au prestige de nos Forces de défense et de sécurité, dont la Gendarmerie nationale est une composante essentielle, mais aussi, à la sauvegarde des fondements de l’Etat, de la Nation et de la République », a souligné la Présidence de la République sur sa page Facebook. Grâce au regroupement de ses structures décisionnelles, ajoute la source, la Gendarmerie nationale tient possession désormais d’un cadre propice à son action. Le Sénégal dispose ainsi d’un état-major flambant neuf qui donne un nouveau souffle de modernité et de vitalité à sa Gendarmerie.



Source : Source : https://lesoleil.sn/inauguration-de-son-nouvel-eta...

