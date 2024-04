Inauguration du Jardin des Nations: Le mot de Sana Sané, Dg du CROUS de l'université Assane Seck de Ziguinchor

C'est avec une immense fierté que nous célébrons aujourd'hui l'inauguration du Jardin des Nations au sein de notre université. Ce jardin, véritable symbole de l'unité africaine et de l'intégration, incarne nos valeurs de diversité, de tolérance et de dialogue interculturel.



En ces temps où le monde est confronté à de nombreux défis, le Jardin des Nations se présente comme un havre de paix où chaque culture trouve sa place et où chaque individu est célébré dans sa singularité. Au travers de ses espaces verts, de ses bancs écologiques et de ses symboles historiques, ce jardin offre un espace propice à la réflexion, à l'échange et au rassemblement.



En tant que Directeur du CROUS/Z, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet et à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion au sein de notre communauté universitaire.



Que le Jardin des Nations soit un lieu d'inspiration et de partage pour les générations futures, et que nous continuions ensemble à œuvrer pour un avenir où la diversité est source de richesse et de prospérité pour tous.



Ensemble, cultivons l'unité dans la diversité !



Monsieur Sana Sané DG du Centre des œuvres sociales de l’université Assane Seck de Ziguinchor