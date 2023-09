Inauguration du Marché de Médina Baye : Le Khalife Serigne Mahi Niass procède à la remise symbolique des clés du nouveau marché doté de 839 espaces de vente Rédigé par leral.net le Lundi 25 Septembre 2023 à 02:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass, a procédé ce dimanche à la remise symbolique des clés du nouveau marché dénommé "Mame Astou Diankha". La cérémonie d'inauguration de ce joyau pour les commerçants a été paraphée cet après-midi en présence des autorités religieuses et coutumières, ainsi que de la coordinatrice du Promogem, Yaye Fatou Diagne, du directeur général de Lorraine SA, de Khadim Bâ, du promoteur Mohamed Ndiaye Rahma etc... Le guide religieux qui a formulé des prières à l'occasion de l'ouverture du marché, a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs qui ont participé à la construction de cette infrastructure. En effet, il s'agit d'un marché dont la construction n'a pas coûté moins de 5 milliards de FCfa dont 3 milliards financés par Locafrique et 2 milliards subventionnés par l'État. Dans une première phase, 330 espaces commerciaux ont été livrés aujourd'hui, lors de la cérémonie d’ouverture. Ils ont été entièrement financés par Locafrique....

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Inauguration-du-Marche-d...

