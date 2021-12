Inauguration du TER : « 4.000 emplois directs ont été créés avec ce projet » (Macky Sall).

Revenant sur les caractéristiques du TER telles la mobilité, la rapidité, la sécurité et la sûreté, le président Macky Sall a relevé le nombre d’emplois générés dans la réalisation du projet qu’il qualifie d’historique.



Selon lui, 4119 emplois directs et 1637 emplois indirects ont été générés par le projet.

L’infrastructure a nécessité une ingénierie technique et financière sophistiquée, a-t-il rappelé.



« Le chantier a nécessité plus de 25 millions d’heures travaillées, 7 millions de m3 de mouvement de terre, 125 000 m3 de béton, 20 800 tonnes d’acier », a renseigné Macky Sall. Le Chef de l’État s’exprimait à l’occasion de la cérémonie de mise en circulation commerciale du TER effectuée, ce 27 décembre, à Diamniadio.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Inauguration-du-TER-4-00...