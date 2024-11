Inauguration du nouveau siège de la Banque du Ghana : Le Gouverneur de la Bceao a pris part à la cérémonie à Accra

Selon un communiqué de presse, lors de son intervention, le Gouverneur a exprimé ses remerciements au Gouverneur de la Banque du Ghana, Dr Ernest Addison, et à son équipe pour avoir associé la Bceao à cet événement historique. Il a également salué la vision et le leadership de Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, dont l’engagement a permis de concrétiser ce projet ambitieux.



«Cette inauguration a également été l’occasion de souligner les relations solides qui unissent la Bceao et la Banque du Ghana. Depuis plusieurs décennies, les deux institutions collaborent pour renforcer la stabilité monétaire et financière, soutenir la croissance économique et promouvoir une intégration régionale durable en Afrique de l’Ouest », lit-on dans le document.



Le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou a rappelé à cet égard l’engagement des Chefs d’Etat de la région en faveur de la création d’une monnaie unique, un objectif majeur pour une intégration économique accrue.



Selon la même source, le Gouverneur a également souligné l’importance de construire un système financier inclusif et performant, capable d’accompagner la transformation économique et sociale de la région.



Enfin, le Gouverneur de la Bceao a réaffirmé l’engagement de l'Institut d'émission à poursuivre sa collaboration avec la Banque du Ghana, dans l’objectif commun de promouvoir la stabilité financière, de soutenir le développement économique et de renforcer l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

