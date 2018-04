Incarcération de Barthélémy Dias : Ses proches haussent le ton et se font mater Les policiers qui étaient positionnés devant les locaux de la mairie de Sacré-Cœur / Mermoz, ne sont pas rentrés comme ils étaient venus. Ils ont réagi aux jets de pierre des jeunes qui venaient de sortir du rassemblement organisé par les proches du maire Barthélémy Dias.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Avril 2018

Soya Diagne, Malick Gackou, Mamadou Lamine Mansaly, Hélène Tine ou encore Idrissa Diallo ont tous appelé à descendre sur le terrain et agir. Ils ont dopé les jeunes. Ainsi, avant même que la fin du rassemblement des proches et amis de Barthélemy, une partie du public avait déjà quitté les lieux.



Ils étaient tous sortis pour savoir ce qui se passait à l’extérieur. Car, depuis le matin, les policiers étaient déjà postés en face de la mairie dirigée par l’ancien responsable des jeunesses du Parti Socialiste.



Dix minutes après la fin du discours du père du maire de la commune, Jean Paul Dias qui était le dernier à prendre la parole, les jeunes ainsi qu’une partie de la foule sont sortis. Pendant une dizaine de minutes, l’affrontement éclata. C’est ainsi que la police a mené des patrouilles dans les rues du quartier.



Interpellé, ces derniers se sont dits "meurtris et choqués de voir leur maire en détention" et exigent son élargissement. « On est plus dans le temps de la parole, des discours, des assemblées générales et des conférences de presse. Il est temps de passer à l’action », ont dit tour à tour, les orateurs venus assister au rassemblement organisé pour soutenir l’un des plus proches du maire de Dakar, Khalifa Sall. Ils estiment tous que c’est seulement par l’action que les deux maires, anciens du Parti Socialiste sortiront de prison.











L'As

