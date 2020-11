Incendie Ocass: plus d'un milliard de francs en fumée, le marché fermé pour trois jours Suite au violent incendie qui a fait d'énormes dégâts hier nuit au niveau du marché Ockass de Touba, le gouverneur de Diourbel était sur les lieux du sinistre en compagnie du préfet de Mbacké, du maire Abdou Lahat Ka pour s'enquérir des faits.

Ainsi, Gorgui Mbaye a pris une décision de taille. Le chef de l'exécutif régional a ordonné au premier magistrat de la ville sainte de sortir un arrêté portant fermeture du marché Ocass à partir de 17 heures et ce pour 72 heures (3 jours).



Le gouverneur et les autorités ne veulent pas que des malintentionnés en profitent pour commettre des vols durant la nuit. Ainsi, une copie de l'arrêté sera transmise à la police qui veillera rigoureusement à son application.



La délégation sous l'égide du gouverneur s'est rendue à Mboul pour discuter avec le khalife général des mourides sur les éventuelles mesures à prendre.





