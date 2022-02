Incendie à Barkédji: Six cases, un véhicule et de l'argent, partis en fumée

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Février 2022 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

Un grave incendie s'est déclaré hier, au village de Diacksao Thiana, situé dans la commune de Barkedji, dans le département de Linguère. Il n'y a pas de mort d'homme. Mais, les dégâts matériels sont énormes. Six cases, un véhicule immatriculé Lg1485-C, une somme de cent mille francs, etc., sont partis en fumée.



Les villageois ont maîtrisé le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers de Linguère. Mais, l'origine de l'incendie reste encore inconnue.



La gendarmerie a ouvert une enquête.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook