Incendie à "Pakk Lambaye": Plus 7 milliards perdus par la Senelec

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2017 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|

La Société nationale d’électricité (Sénélec) a perdu plus de 7 milliards de FCFA dans l’incendie qui s’était déclaré le 17 novermbre dernier à "Pakk Lambaye" a dit, lundi à Dakar, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, qui promet de prendre "toutes les dispositions pour restructurer le marché".





Il y a trois semaines, un incendie a ravagé le Pakk Lambaye de Pikine. Aucune perte en vie humaine n’avait été enregistrée, mais les flammes avaient causé d’énormes dégâts matériels estimés à plusieurs millions de francs CFA.



Lors de son passage à l’Assemblée nationale pour défendre le vote du budget de son département par les députés, le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a informé que la Sénélec a perdu dans cet incendie, plus de 7 milliards de FCFA.



"La Sénélec a perdu un câble de 90 kilos watt d’une valeur de 7 milliards de FCFA. Cela n’a pas de prix. Les riverains ont perdu tous leurs produits alimentaires alors que de l’autre côté, 76 commerçants ont perdu une valeur de 500 000 FCFA", a expliqué le ministre, qui a invité l’opposition à ne pas "politiser cette affaire".



Aly Ngouille Ndiaye a rappelé aux députés de l’opposition qui l’ont interpellé sur cette question, que le Pakk Lambaye existe bien avant le magistère du Président Macky Sall.



"C’est moi qui ai constaté qu’il n’y avait pas de bouche d’incendie. On ne devrait même pas y installer des marchandises inflammables. Personne ne devrait s’y installer car ils ne devraient pas être là-bas", a-t-il dit.



Selon lui, "même si le pakk dispose d’un titre foncier, il faut le restructurer, car les sapeurs-pompiers étaient obligés de casser un mur pour pouvoir passer".



"Nous ne voulons plus que ce genre de problèmes se reproduise à nouveau", a-t-il ajouté.









APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook