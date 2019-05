Incendie à Sandaga : Un blessé, une vingtaine de cantines détruites L'origine de l’incendie qui s’est déclaré, vendredi soir à Sandaga, sur l'avenue Emile Badiane, reste encore inconnue. Toutefois, selon le lieutenant-colonel Ange Diatta, qui a fait le bilan, plus de vingt cantines ont été brûlées et une personne est blessée. aucun chiffre n'a été donné pour estimer les pertes matérielles. Une enquête ouverte par la police pour connaitre les causes de l’incendie. Les commerçants soutiennent qu'il n'y a pas eu de branchements clandestins.

