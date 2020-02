Incendie à Thiancoun Malal: Macky Sall dépêche Mamadou Saliou Sow au chevet des sinistrés

Moins de 24 heures après l’appel du président du Conseil régional de la Jeunesse de Kédougou pour une assistance aux sinistrés de Thiancoumalal, le secrétaire d’état auprès du Garde des Sceaux en charge des droits humains et de la promotion de la Bonne gouvernance, est venu ce samedi à leur chevet.



En compagnie du Directeur des inondations, un natif de Kédougou, du président du Conseil départemental de Kédougou, du maire de Kédougou, de la Conseillère économique sociale et environnementale Adja Aïssatou Aya Ndiaye, le préfet du département de Kédougou, Mamadou Saliou Sow, au nom du chef de l’Etat, a apporté un réconfort moral et un soutien pour aider les victimes de l’incendie à transcender cette dure épreuve.



Mamadou Yoro Bâ, le maire de Bandafassy dira avoir pris l’engagement de reconstruire la mosquée dévorée par les flammes, il a offert ce samedi même une trentaine de matelas et une tonne de vivres aux sinistrés mais, ajoutera-t-il, l’urgence demeure le relogement des victimes. Sous ce rapport, a-t-il poursuivi, en accord avec l’Inspecteur de l’éducation et de la formation de Kédougou, 2 salles de classe ont été requisitionnées pour ce faire.



Au nom du président de la République, le Secrétaire d’Etat chargé des Droits humains et de la promotion de la Bonne Gouvernance, signifiera aux populations de Thiancoun Malal, toute sa compassion et le soutien de l’ensemble des membres du gouvernement.



Mamadou Saliou Sow leur à offert 1 million et demi de nos francs pour faire face aux urgences, en attendant de s’en ouvrir à la Délégation à la solidarité nationale, pour examiner avec elle, les conditions d’une assistance consistante en vivres.



Mamadou Alpha Bâ, le président du Conseil islamique de Kédougou et l’ensemble des oulémas présents, ont formulé des prières pour que pareilles catastrophes ne se reproduisent plus et pour un Sénégal uni et prospère.

