Incendie à la Cathédrale Notre-Dame de Paris: le message de Macky Sall au peuple français

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 16:01 | | 2 commentaire(s)|

Suite à l’incendie ayant détruit une partie de la Cathédrale Notre Dame de Paris, le Président Macky Sall a envoyé un message au Président Emmanuel Macron, dans lequel il a exprimé à son homologue, ainsi qu’au peuple français et à l’ensemble de la communauté catholique, ses sentiments de sympathie et de solidarité.



Selon le pôle communication de la présidence de la République, « le Président Sall a également exprimé la conviction que le peuple français trouvera dans son génie créateur, les moyens de restaurer cette grandiose œuvre spirituelle et architecturale ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos