Incendie à la centrale hydroélectrique de Ourossogui : un court-circuit à l’origine du sinistre Un incendie s’est déclaré à la centrale hydroélectrique du barrage de Manantali, à Ourossogui, dans la soirée d’hier. Selon la RFM, un court-circuit serait à l’origine du sinistre qui a privé d’électricité Matam et Ourossogui pendant plusieurs heures.

Un fusible qui a sauté au niveau du barrage, a créé cet incendie qui a provoqué une coupure de courant en début de soirée, hier, à Matam et Ourossogui.



Toutefois, la panne n’est pas entièrement réparée, puisque le fusible en question doit être changée, et ce sont les responsables de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) qui doivent l’acheminer sur le site. Ce qui tarde encore à être fait, indique la même source.

