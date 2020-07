Incendie au Cicad - Stocks de matériels et équipements partent en fumée Un incendie s'est déclaré en début de soirée vers 21h30 dans le périmètre du Cicad sur le chapiteau qui servait au stockage, renseigne un communiqué parvenu à Leral.

L'infrastructure principale du Cicad n'a pas été touchée par l'incendie informe le Bureau d'Architecture et de conservation des Palais nationaux (B.A.C).



Le feu a été rapidement circonscrit grâce à la prompte intervention de la brigade des Sapeurs -pompiers en poste à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng.



L'incendie a causé quelques dommages matériels (stocks de matériels et équipements).









