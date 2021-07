Incendie au «Pakk lambaye» de Pikine : encore un autre sinistre qui fait perdre des millions Un incendie d’une rare violence s’est produit lundi vers 04 heures du matin au «Pakk Lambaye» de Pikine. Une quinzaine de magasins pleins d’armoires, de lits en bois et autres meubles ont été réduits en cendres. La perte est estimée à 30 millions.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

La cause de l’incendie qui a été circonscrit par les sapeurs-pompiers reste inconnue pour le moment même si certains évoquent la thèse d’un court-circuit électrique.



En tout état de cause, la police de Pikine qui a fait le constat a ouvert une enquête pour en savoir plus.



