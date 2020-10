Incendie au Port de Dakar Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Octobre 2020 à 20:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon certaines sources de emedia, l'incendie s'est déclaré au hangar de l'armée. L'entrepôt en feu appartiendrait à la marine française. Il était suffisamment fort pour faire tomber certains murs dans la zone où il a commencé.

L’incendie a été finalement maîtrisé. On ignore aussi les causes et les circonstances de son déclenchement



Source : Source : https://letemoin.sn/incendie-au-port-de-dakar/...

