Incendie au domicile du Chef d’Agence de la Cnca de Kédougou : l’identité des 5 victimes décédées toutes dans la salle de bain

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Juin 2018 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|

On a rarement vu un drame aux conséquences aussi fâcheuses, et pour cause. Cinq personnes d’une même famille sont mortes asphyxiées dans un incendie survenu à Kédougou, vers les coups de 4h41 mn, au domicile du Chef d’Agence de la Caisse nationale du crédit agricole du Sénégal (Cnca), Mamadou Kandé.

Les victimes sont toutes mortes dans la salle de bain de la maison, parce qu’elles cherchaient à fuir les flammes, lorsqu’elles ont été piégées par celles-ci.

Selon les infos de Actusen.sn, les victimes sont Mariama Kandé, née en 1992 à Kolda, épouse du patron de la Cnca, la nièce de celui-ci, Hawa Mballo née en 2002, à Kolda, sa sœur Aminata Kandé, 17 ans, Cheikh Razème Kandé, 11 ans et Khassim Kandé, 02 ans, fils du Mamadou Kandé. Au moment du drame, votre site a appris que le Chef d’Agence de la Cnca était en mission à Tamba. D’ailleurs, c’est vers les coups de 10 heures, ce matin, qu’il est arrivé sur les lieux du sinistre.





Lama SIDIBE, Correspondant à Kédougou (Actusen.sn)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook