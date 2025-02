Incendie au marché Saint-Maur de Ziguinchor: Trois cantines réduites en cendres

Un incendie dont l’origine n’a pas encore été déterminée, s’est déclaré au marché Saint-Maur de Ziguinchor, dont trois cantines ont été ravagées par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi, a constaté l’APS.



Les sapeurs-pompiers, alertés, ont réussi à circonscrire rapidement le feu, avec l’aide des commerçants, indique la même source.



« Trois cantines ont été complètement ravagées par le feu. Heureusement, les sapeurs-pompiers et les commerçants ont réussi à maîtriser rapidement le feu », a déclaré Serigne Kassé, secrétaire général du marché Saint-Maur, communément appelé Boucotte.



« i[Il y a des dégâts importants mais aucune perte en vie humaine [n’a été enregistrée]]i », a précisé le capitaine Mansour Faye, commandant de la 41e compagnie d’incendie et de secours de Ziguinchor, dont les services avaient mobilisé deux véhicules incendie, un fourgon, une ambulance et un véhicule d’intervention rapide.



L’incendie qui s’est déclaré vers 22 heures, a été finalement été maîtrisé aux alentours de 23h 30.



Selon le capitaine Faye, la tâche des secouristes a été rendue difficile par le fait que le marché Saint-Maur se trouve dans une zone difficile d’accès.



Le 6 décembre dernier, un violent incendie survenu dans le même marché, avait entraîné des dégâts matériels évalués à 1,5 milliard de francs Cfa.



Cet incendie avait ravagé des magasins et installations commerciales érigés sur une emprise de 4 000 mètres carrés.