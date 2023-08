Incendie au marché central de Tambacounda: Plusieurs magasins réduits en cendres Rédigé par leral.net le Samedi 19 Août 2023 à 15:29 | | 0 commentaire(s)|

Tambacounda (lesoleil.sn)- Un incendie d’une rare violence, qui s’est déclaré au marché central de Tambacounda, a réduit plusieurs magasins en amas de cendre. En effet, c’est aux environs de 4 heures du matin que le feu s’est propagé emportant sous ses flammes des produits cosmétiques : parfums, crème, savons etc. Les vendeurs de vaisselles, dont les […] Tambacounda (lesoleil.sn)- Un incendie d’une rare violence, qui s’est déclaré au marché central de Tambacounda, a réduit plusieurs magasins en amas de cendre. En effet, c’est aux environs de 4 heures du matin que le feu s’est propagé emportant sous ses flammes des produits cosmétiques : parfums, crème, savons etc. Les vendeurs de vaisselles, dont les boutiques alignées non loin de la chambre de métiers où l’incendie se serait déclaré, n’ont pas non plus été épargnés. «N’eut été la promptitude des sapeurs-pompiers, qui sont arrivés très tôt sur les lieux avec un matériel important, les dégâts auraient été plus importants », s’est réjoui Babacar Cissé, vice-président et porte-parole des délégués du marché central de Tambacounda. Pour l’heure, les pertes ne sont pas encore évaluées, mais les dégâts matériels sont très énormes. Cependant, M. Cissé invite les autorités à accompagner les sinistrés qui sont « les plus grands grossistes du marché ». Dans la même veine, le maire Pape Banda Diéye a appelé à soutenir les propriétaires des magasins calcinés, parce qu’étant les fournisseurs de centaines de marchands ambulants. Venu s’enquérir de la situation, l’adjoint au préfet de Tambacounda, Moussa Samb, a pour sa part noté la présence de plusieurs clandestins. Non sans annoncer dans la foulée que tous les services ont été mobilisés à temps afin d’appuyer les soldats du feu. Par Boubacar Agna CAMARA (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/incendie-au-marche-central-de-...

