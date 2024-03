Incendie au marché de Tivaouane Peulh : 33 cantines, évaluées à 64 millions de FCFA, détruites Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 18:25 | | 0 commentaire(s)| Le marché de Tivaouane Peulh a vécu un incendie dévastateur, ce samedi 16 mars 2024 vers 6 heures du matin, laissant derrière lui 33 cantines réduites en cendres, d'une valeur dépassant les 64 millions de FCFA. Pour les commerçants, qui avaient investi temps et ressources pour augmenter leurs revenus, ce sinistre est une terrible surprise, d'autant plus amère en cette période de ramadan.

La cause de l'incendie reste encore inconnue, mais la déléguée du marché, Adjia Ndèye Dieng, pointe du doigt le maire de la commune de Tivaouane Peulh-Niague, Momar Sokhna Diop. Selon elle, ce dernier aurait négligé les commerçants en ne leur fournissant pas les locaux de l'ancien marché, pourtant reconstruits il y a environ 6 ans.



Face à cette catastrophe, le premier magistrat de la commune, accompagné d'une délégation, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Il a exprimé ses regrets pour cet événement tragique et a annoncé des mesures d'accompagnement pour les sinistrés, bien que cela ne relève pas de ses compétences directes. De plus, le maire Momar Sokhna Diop a tenu à clarifier la situation concernant le marché rénové, expliquant les difficultés rencontrées pour que les commerçants puissent y être installés.



Birame Khary Ndaw





