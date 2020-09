Incendie de Denver: La récompense triplée

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

La police de Denver ne lésine pas sur les moyens pour retrouver les auteurs de l’incendie criminel du 5 août dernier qui a coûté la vie à cinq (5) membre d’une famille sénégalaise. Selon Vox populi, de 14 000 dollars (environ 7,8 millions de FCFA), la récompense est passée 40 000 dollars (plus de 22 millions Cfa), rapporte Vox Populi. Pour rappel, cinq personnes d’une même famille dont deux enfants ont péri dans l’accident.



Il s’agit de Djibril et Adja Diol, un couple, leur fille de trois ans, Khadija, Assane Diol et sa fille, Awa Bèye.

L’incendie s’est produit dans le 5300 bloc de la rue North Truckee à Denver vers 2:30 h du matin.

Les victimes, originaires de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, ont été été inhumés au cimetière de Yoff.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos