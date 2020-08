Incendie de Denver: Les amis de Djiby Diol racontent leur « frère »

www.dakaractu.com

Décès à Denver aux États-Unis avec sa petite famille suite à l'incendie, Djiby Diol a reçu des témoignages de la part de ses amis qui vivent au Sénégal. D'après eux, Djiby était une personne joviale, aimable et intelligent. Il aimait partager tout ce qu’il possédait avec ses amis lors de ses séjours au Sénégal. Ils se disent peinés par la mort d'un de ses plus fidèles amis. Par ailleurs, ils déplorent les conditions dans lesquelles Djiby et sa famille sont décédés et veulent que lumière soit faite.Source : https://www.dakaractu.com/Incendie-Denver-Les-amis...