Incendie de Denver: Macky Sall offre 6 millions à la famille Diol et promet de rapatrier les corps

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Août 2020 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République a envoyé une délégation à Guédiawaye Wakhinane Nimzatt, pour exprimer sa compassion à la famille Diol suite au drame de Denver aux Etats-Unis.



Ladite délégation conduite par Moïse Sarr, Secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’Extérieur, était composée de l’administrateur du FAISE, Nata Samb Mbacké et d’autres personnalités.



Selon "L’As", le Président Macky Sall a offert 06 millions aux trois familles endeuillées par la perte cruelle de 5 de leurs membres. Mieux, en plus d’avoir envoyé le Consul général El hadj Ndao à Denver, il a promis de faire rapatrier les corps dès qu’ils seront remis au patriarche de la famille sur place.



