Incendie des domiciles de Moustapha Cissé Lo : Serigne Assane Mbacké devant la Chambre criminelle

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Décembre 2019

La troisième session de l’année de la Chambre criminelle de Diourbel s’ouvre ce lundi avec quatre affaires inscrites au rôle. Parmi elles, l’affaire de l’incendie des domiciles du député Moustapha Cissé Lô dans laquelle est poursuivi Serigne Assane Mbacké, jeune marabout et responsable politique à Touba. Ce procès est programmé mercredi prochain.



Pour rappel, cette affaire remonte au 20 juin 2014, lorsqu’ à la suite des propos désobligeants du député Moustapha Cissé Lô contre Serigne Abdou Fatah Falilou Mbacké, une foule de talibés surexcités avait pris d’assaut ses deux maisons sises à Touba Gare bou Ndaw et Touba Darou Marnane. Les deux bâtiments ainsi que des véhicules du parlementaire avaient été saccagés et incendiés. Entre-temps, Serigne Assane Mbacké avait fait une sortie dans laquelle, il aurait revendiqué cette attaque.



Le député Moustapha Cissé Lô avait aussi adressé une correspondance au procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Diourbel pour désister de sa plainte. Seulement, l’action publique s’est poursuivie, d’où le renvoi de Serigne Assane Mbacké devant la chambre criminelle.

