Incendie des locaux du lycée Djignabo de Ziguinchor : Deux personnes arrêtées Le Grand Panel- Le Lycée Djignabo, tout comme la poste de Yamatogne ont été attaqués par des jeunes manifestants, avant hier nuit. Au Lycée Djignabo, ils ont été une vingtaine de jeunes à s'y introduire vers de 22 heures témoignage le censeur Memba Sagna. Après avoir cassé les lampes du bloc administratif, ces jeunes ont défoncé le bureau du comptable et matière de l'intendant avant d'y mettre le feu.

Sur les ondes de la radio Zik FM, le censeur Sagna a annoncé l'arrestation de deux ou trois jeunes par la police. Au bureau de la poste de Yamatogne que nous avons pris en photo de loin, les séquelles du saccage sont visibles.



Ces jeunes en furie après le verdict du procès en appel opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang ont attendu la nuit pour s'attaquer à l'édifice. Ils ont cassé les vitres, caillassé la portes avant de jeter des objets et outils inflammables pour incendier le bâtiment.



Cheikh Faye, Inspecteur d’académie du lycée Djignabo de Ziguinchor, a condamné l’incendie du bureau du comptable matière et de l'intendance, en marge de manifestations de soutien à Ousmane Sonko. Il se désole que ce lycée récemment réhabilité ait fait l'objet d’une telle attaque.



Selon Cheikh Faye, “l'espace scolaire doit être protégé de toutes contingences politiques”. Il lance un appel à toute la communauté pour la préserver l'école de cette violence. Cheikh Faye estime que c’est “une situation regrettable, dans la mesure où d'énormes efforts ont été faits pour rénover et réhabiliter le Lycée Djignabo, et la deuxième phase doit démarrer incessamment”.



Ce saccage des bureaux du comptable matière et de l'intendance ont provoqué la suspension des cours ce mardi au lycée Djignabo. Les autorités de l’école annoncent le dépôt d'une plainte contre X pour traquer ces jeunes

