Incendie des maisons du député Cissé Lô: Serigne Assane Mbacké traduit devant la Chambre criminelle

Assane Mbacké n’est pas encore sorti de ses ennuis judiciaires. Il va se retrouver de nouveau devant la barre. Le jeune marabout et président du Mouvement « Appel 221 », va être jugé le 23 juillet prochain dans l’affaire de l’incendie des maisons du député Moustapha Cissé Lô. Mais en attendant, renseigne le journal EnQuête qui livre l’info, il va faire face au juge le 4 juillet prochain pour un interrogatoire d’identité.



Pour rappel, Serigne Assane Mbacké avait obtenu une mise en liberté provisoire, le 29 juin 20156, après 165 jours de détention à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Outre cette liberté provisoire, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire sans autorisation du juge. L’incendie des maisons de Moustapha Cissé Lô faisait suite aux injures que ce dernier avait proféré à l'endroit du marabout, Serigne Abdou Fatah Falilou Mbacké.



Ainsi, le 20 juin, une foule de talibés surexcitée avait pris d’assaut ses deux maisons sises à Touba Gare bou Ndaw et Touba Darou Marnane. Les deux bâtiments ainsi que des véhicules du parlementaire ont été saccagés et incendiés. Entre-temps, Serigne Assane Mbacké avait fait une sortie dans laquelle, il aurait revendiqué cette attaque.