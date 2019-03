Incendie du bus de 51 écoliers en Italie: Italie : qui est Ousseynou Sy, cet italien d’origine sénégalaise? Ousseynou Sy, un Italien d'origine sénégalaise de 47 ans, a attiré l'attention de l'Italie et du monde, ce mercredi, dans les rues de Milan. Chauffeur de son état, il était au volant d'un bus transportant une cinquantaine d'écoliers. Il a détourné le véhicule de son trajet habituel, séquestré ses jeunes passagers et répandu de l'essence à l'intérieur.

D'après un témoignage recueilli par SeneWeb, un des otages réussit à alerter par téléphone les carabiniers. Ces derniers interviennent et commencent à exfiltrer les écoliers par une fenêtre cassée. C'est le moment choisi par Sy pour mettre le feu dans le bus en clamant vouloir venger les jeunes migrants morts en Méditerranée.

Plus de peur que de mal. D'après nos informations, une douzaine de jeunes a été conduite à l'hôpital pour des blessures légères. Le preneur d'otages lui-même a fait une escale dans une structure de santé, pour des soins, avant d'être placé en garde à vue.

D'après Rfi, il est poursuivi pour "prise d'otage, massacre, incendie (et) terrorisme". Au vu de ces chefs d'accusation, il risque gros.

Mais qui est Ousmane Sy ? SeneWeb a appris qu'il est âgé de 47 ans et qu'il a obtenu la nationalité italienne en 2004. Il était marié à une Italienne (de souche) avec qui il a eu deux enfants (18 ans et 12 ans) avant de divorcer.

Sénégalais d'origine, Ousmane Sy est chauffeur de bus scolaire depuis 2002. Il est passé de travailleur temporaire à permanent embauché en CDI en 2004.



