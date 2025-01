Incendies à Los Angeles : cinq feux toujours actifs malgré l’accalmie des vents Rédigé par leral.net le Samedi 11 Janvier 2025 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Le dernier bilan des incendies qui ravagent Los Angeles depuis plusieurs jours s’élève à onze morts, a rapporté RFI. Ces feux dévastateurs continuent de semer destruction et désolation. Selon le média francais, cinq incendies restent actifs en Californie, aux États-Unis, dont deux particulièrement préoccupants. Le premier, appelé feu de Pacific Palisades, a réduit en cendres […] XALIMANEWS-Le dernier bilan des incendies qui ravagent Los Angeles depuis plusieurs jours s’élève à onze morts, a rapporté RFI. Ces feux dévastateurs continuent de semer destruction et désolation. Selon le média francais, cinq incendies restent actifs en Californie, aux États-Unis, dont deux particulièrement préoccupants. Le premier, appelé feu de Pacific Palisades, a réduit en cendres ce quartier huppé situé en bordure de l’océan Pacifique. Plus de 5 000 bâtiments ont été détruits, causant des dégâts considérables. Ce brasier, loin d’être maîtrisé, génère un immense panache de fumée visible depuis les collines environnantes. Pour tenter de ralentir sa progression, des avions larguent de l’eau et des produits chimiques, survolant parfois à basse altitude le vaste réseau autoroutier de la métropole. Le deuxième foyer majeur, connu sous le nom de feu d’Eaton, se situe au nord-est de la ville. Il a ravagé le quartier d’Altadena et continue de menacer Pasadena. Ce feu a déjà endommagé plus de 7 000 bâtiments, laissant des centaines de familles dans le désarroi. Toutefois, selon toujours Radio France Internationale, une note positive vient éclaircir ce sombre tableau : l’incendie qui menaçait directement le quartier emblématique de Hollywood est désormais maîtrisé. La baisse des vents offre un répit aux pompiers, mais les opérations restent complexes et éprouvantes face à l’ampleur des dégâts et à l’instabilité des foyers.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/incendies-a-los-angeles-c...

