Incendies de forêt : Plus de 700 hectares brûlés au Maroc, quelques foyers actifs en Algérie Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 01:24 | | 0 commentaire(s)|

La mobilisation continuait lundi au Maroc pour maîtriser les incendies qui ont déjà décimé plus de 700 hectares de forêt en trois jours, tandis que les derniers foyers encore actifs en Algérie voisine paraissaient en voie d’extinction, selon les autorités des deux pays.



Au Maroc, plus de 500 personnes, dont des pompiers et des militaires, « sont toujours mobilisées pour venir à bout de ces incendies », a indiqué le chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, Fouad Assali, à l’agence de presse officielle MAP.



Quelque 725 hectares d’une forêt près de la ville touristique de Chefchaouen ont déjà été engloutis par les feux déclarés samedi, a-t-il précisé, ajoutant que des avions bombardiers d’eau ont été mobilisés.



Une vague de chaleur traverse le Maroc depuis vendredi, avec des températures pouvant aller jusqu’à 49 degrés, et se poursuit jusqu’à mardi, selon le Département de météorologie.



Selon les journalistes de l’AFP sur place, les feux, qui n’ont fait aucune victime, étaient en recul lundi. Une enquête a été ouverte pour déterminer leurs causes.



Le bassin méditerranéen est touché ces deux dernières semaines par des incendies, notamment en Grèce, en Turquie et en Algérie.



Dans ce dernier pays, quelque 90 personnes, dont 33 soldats, sont mortes ou portées disparues depuis une semaine dans les incendies, en majorité d’origine « criminelle » selon les autorités.



Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé d’octroyer une allocation financière d’un million de dinars (9300 $) aux familles des victimes civiles et militaires.



En fin de journée lundi, les unités de la Protection civile algérienne continuaient de lutter contre 15 foyers à travers neuf wilayas (préfectures).



En revanche, tous les feux ont été éteints à Tizi Ouzou, en Kabylie, la région la plus touchée par les feux dans le nord de l’Algérie, a précisé la Protection civile.

Plus de 41 feux ont été éteints ces dernières 24 heures, a-t-elle ajouté.



Au-delà des importants dégâts matériels et des carences des pouvoirs publics mises en lumière lors de ces incendies, les Algériens ont été particulièrement choqués par le lynchage et l’immolation d’un homme accusé à tort de pyromanie.



Au total, 49 suspects ont déjà été arrêtés à la suite du drame, selon les médias locaux.

Le réchauffement climatique augmente la probabilité des canicules et des sécheresses et par ricochet, des incendies. (AFP)







Source : Source : https://www.impact.sn/Incendies-de-foret-Plus-de-7...

Accueil Envoyer à un ami Partager