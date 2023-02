Incertitude, las d’attendre : De nouveaux bacheliers demandent leur orientation

«Nous réclamons notre orientation dans les universités publiques comme tous nos autres camarades étudiants. Depuis la session de juillet du baccalauréat, nous attendons notre orientation pour continuer nos études universitaires, mais toujours pas de réaction », a déploré le porte-parole de ces étudiants, Cheikh Oumar Ba, selon l’Aps.



L’as qui relaie l’info indique que ces bacheliers dont le nombre s’élève à plus de 200 ont fait face à la presse ce jeudi, pour alerter et lancer un appel au secours aux autorités, face à leur situation qu’ils jugent grave.



«Nous sommes fatigués. Notre avenir est menacé », s’est désolé Cheikh Oumar Ba, relevant que les plus chanceux d’entre eux ont été orientés au mois de novembre dernier, alors qu’ils restent eux « déçus et inquiets ».