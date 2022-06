Inceste / Après avoir violé et engrossé sa propre fille : Alassane Diallo écope de 10 ans de réclusion criminelle Le berger Alassane Diallo, âgé de 51 ans, marié à une épouse et père de 6 enfants, passera les 10 prochaines années à la prison de Tambacounda. Après que son épouse l’a privé de relations sexuelles, le berger n’a rien trouvé de mieux à faire que de transformer sa propre fille H. D., âgée de 16 ans, en objet sexuel, avant de l’engrosser. Reconnu coupable des chefs de viol et de pédophilie commis par ascendant, la Chambre criminelle de Tambacounda l’a condamné, ce jeudi 16 juin 2022, à 10 ans de réclusion criminelle.

Berger de son état, Alassane Diallo marié à une épouse et père de 6 enfants, a été arrêté par les éléments de la Gendarmerie de Diawara, dans le département de Bakel, suite à la plainte déposée le 7 avril 2021, par son épouse S. Diallo, pour le viol de leur fille ainée nommée H. Diallo, âgée de 16 ans.



L’épouse du berger expliquait lors de son audition, qu’elle avait constaté que sa fille était en état de grossesse et qu’à chaque fois qu’elle l’interpellait sur l’auteur, celle-ci rechignait à le lui dire.



