Incident d’audience : les partisans de Khalifa Sall fâchent le juge Demba Kandji

Le juge Demba Kandji a haussé le ton ce matin contre les proches du député-maire Khalifa Sall qui étaient présents dans la salle 4 du Palais de Dakar, pour assister au procès d'appel de leur mentor. Tout est parti, lorsque Me Mbaye Sène qui plaidait le renvoi du procès, a lâché : "Je ne comprends pas pourquoi vous vous précipitez dans ce dossier ? Alors qu'il y a plein de dossiers qui sont sous le coude du parquet général qui devait citer tous les avocats. On a tous appris le procès par voie de presse".



Pour marquer leur approbation, les inconditionnels du maire de Dakar ont applaudi comme pas possible. Un fait qui a irrité le président de la Cour, le juge Kandji. Lequel va lancer un avertissement, qui apparemment; ne sera pas tombé dans l’oreille d’un sourd : " Je n'accepte pas des signes de vociférations dans la salle d'audience. On n’est pas là pour faire de la politique. Si vous continuez, je vais toute suite demander aux forces de sécurité de vous prendre et vous allez être placés sous mandat pour trouble à l'audience."











Katy Faty Leral