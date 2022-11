Incidents de Tchiky: Pastef dépose plusieurs plaintes contre BBY

L'affaire de Thicky est loin de connaître son épilogue... Après avoir été arrêtés jeudi passé et bénéficiant aujourd'hui d'un retour de parquet, les cinq gardes du corps de Ousmane Sonko et leurs responsables, ne veulent pas se laisser faire…



Juste après l'annonce de leur retour à la Brigade de recherches de Saly, Me Abdoulaye Tall a fait une déclaration de taille...Selon le porte-parole de Pastef, " dans leurs rangs, il a été noté des blessés graves (Ousmane Diop de Mbour) et d'autres... ".



Sur ce, des plaintes ont été déposées par leur camp auprès du procureur de Mbour… Et, ce dernier a demandé l'ouverture d'une enquête pour élucider les choses.