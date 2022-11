Incidents de Thiki: 2 ans dont 1 an ferme pour les 4 gardes du corps de Sonko, relaxe pour le 5ème

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Novembre 2022 à 22:07 | | 0 commentaire(s)|

Le Procureur a donné un réquisitoire assez sévère des gardes du corps de Ousmane Sonko. Il a demandé au tribunal de déclarer coupable les quatre (4) gardes du corps avec une peine de deux (2) ans dont 1 an ferme.



Toutefois il exige la relaxe pure et simple de Diaw, le cinquième garde du corps.



De l'autre partie, celle de BBY, avec Oumar Ndione, une peine d'un an a été requise dont six (6) mois ferme.



La date du délibéré est fixée au 29 novembre 2022 prochain

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook