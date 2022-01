Incidents électoraux: Le Parquet de Kaolack annonce l’ouverture immédiate d’une enquête exhaustive

A la suite d’un signalement du Commissariat central de Kaolack, le 11 janvier dans la soirée, rapportant un affrontement lié à la compétition électorale et relatif à des faits de coups et blessures et autres violences volontaires, dont serait victime un individu identifié, le Parquet de Kaolack a décidé de l’ouverture immédiate d’une enquête exhaustive sur de tels incidents inacceptables.



Les investigations porteront sur l’identification de toute personne, dont l’implication sera révélée par l’enquête.



Par ailleurs, le Parquet de Kaolack restera attentif à toute autre forme de réitération des faits similaires.