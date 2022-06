Incidents touchant la presse : Déthié Fall présente ses excuses à la TFM Prenant la parole lors de ce rassemblement, du 8 juin, Déthié fall est revenu sur les incidents touchant la presse pour présenter ses excuses à la TFM et à la presse plus largement car, des attaques, même Leral en a reçues.



Dans son intervention, Déthié Fall a lancé un appel au calme suite aux attaques subies par des journalistes de la TFM, venus couvrir l’évènement.



« Il ne faut jamais se tromper de combat. Le Combat est contre Antoine Diome et Macky Sall, », a-t-il rappelé. Il a présenté ses excuses à la TFM et à la Presse en général.



Même Leral a eu sa dose, car Cheikh Tidiane Sène et Assane Sarr, des reporters dudit média, ont subi une attaque de la part de certaines personnes venues assister à cette manifestation organisée par la coalition Wallu-Yaw. Des menaces physiques et verbales ont été proférées envers eux.



Déthié n’a pas manqué de saluer ce rassemblement qui montre une détermination sans faille avant d’entonner « Macky na Dém, na déma déma dém ou encore, que Macky Dégage ! »



