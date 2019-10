Incitation à la rébellion: L’ancien militaire Demba Dème condamné

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2019 à 08:12

Demba Dème, l’ancien militaire arrêté pour appel à une rébellion dans l’armée, a été condamné hier à une peine d’un mois avec sursis. Le juge a été clament son égard malgré les charges qui pèsent sur lui.



Il a seulement été reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles et d’usurpation de fonction. Son avocat Me Barry a réussi à le tirer d’affaire d’autant que finalement l’article 80 visé par les gendarmes, n’a pas été pris en compte.

Ancien soldat de rang, Demba Dème avait quitté l’armée depuis 2001. Néanmoins, il se faisait passer pour un militaire en service. Selon l’accusation il publiait sur page Facebook des messages sur les conditions d’existence des militaires dans les casernes.



Il avait été interpellé à Saint-Louis avant d’être placé en garde à vue à la Section recherches de Colobane. Il a bénéficié de deux retours du parquet avant d’être déféré. Il s’en est sorti avec une liberté provisoire après son second face-à-face avec le procureur. Demba Dème a comparu libre hier devant le tribunal, rapporte L’As.



