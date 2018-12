Incroyable : ​Tentative de maraboutage avortée dans le bureau d’un grand général sénégalais

Selon les radars de Leral.net, un monsieur aux initiales de A.T s'est rendu au lieu de travail d'un grand général de l’armée sénégalaise dans une une voiture de marque Mercedes et a demandé au gardien de le laisser entrer, afin de verser du safara dans le bureau de ce même général.



Dans son traquenard, ce même A.T a proposé de payer au gardien de bureau, une mirobolante somme d'argent, mais, ce dernier, la loyauté en bandoulière, a refusé catégoriquement de laisser ce malfrat ourdir sa ruse et réaliser son stratagème.



Leral.net est en mesure de vous révéler que l'enquête suit son cours pour savoir les commanditaires qui sont derrière et quelles sont les motivations de cette tentative de maraboutage avortée. Qui a envoyé ce délinquant dans le bureau de ce général et pourquoi ? Affaire à suivre

