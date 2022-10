Incroyable ! La pièce de 250 FCfa est refusée à Kaolack depuis 1 an, pour des raisons... mystiques Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Octobre 2022 à 07:17 | | 0 commentaire(s)| Au détour d'un voyage à Kaolack, notre reporter Omar Ndiaye a voulu se désaltérer à cause de la canicule qui sévit dans cette région. Mais sa soif ne sera pas étanchée de sitôt, d'autant que la pièce de 250 FCfa qu'il avait par devers lui, ne sera pas acceptée par tous les vendeurs qu'il a rencontrés. Les explications servies par quelques personnes, qui n'ont pas voulu être filmées, cachent des relents...mystiques. Depuis un an, cette pièce est bannie des commerces.



