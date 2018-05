Incroyable ! Macky Sall augmente les Bourses et diminue le coût des Tickets de restauration

Les premières mesures, issues de la rencontre entre le chef de l’État et la Coordination nationale des étudiants des étudiants du Sénégal, viennent de tomber. En effet, le Président Macky Sall a décidé d’augmenter les bourses des étudiants. C’est ainsi que la demi-bourse passe de 18 000 F CFA à 20 000 F CFA; la bourse entière, de 36 000 F CFA à 40 000 F CFA et la bourse de 60 000 F CFA est portée à 65 000 F CFA.



En outre, le ticket de restauration passe de 75 FCFA à 50 FCFA pour le petit-dejeuner quand le déjeuner et le dîner ne coûtera plus 150 F CFA mais bien 100 FCFA.













(Source : ANN)

