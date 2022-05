Incroyable : trois agresseurs, des machettes et... un scooter volé en plein jour à la Zone de captage ! Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022 à 22:18 | | 2 commentaire(s)| Une agression et un vol rocambolesque de scooter ont eu lieu ce dimanche, vers 14 heures, à la Zone de Captage, au vu et su de tout le monde. Trois agresseurs, dont les deux étaient déjà à bord d'un scooter, ont coincé un autre motard qui s'est réfugié dans une maison avec son scooter. Tenaces et audacieux, armés de machette, ils l'ont trouvé dans la maison et l'ont ensuite aspergé d'un gaz paralysant. Loin d'abdiquer, la victime a tenté de résister, mais avec la machette qui l'a maintenu à distance, ses bourreaux ont réussi à se volatiliser. Seulement, ils ont pu être identifiés par les cameras de surveillance de la maison où l'agression s'est déroulée.



