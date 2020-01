Accueil Envoyer Partager sur facebook Inde: Découverte d’une femme avec 31 doigts et orteils Rédigé par Mamadou Mangane le 31 Janvier 2020 à 09:09 Une femme née avec 31 doigts et orteils a passé toute sa vie à se cacher chez elle après avoir été qualifiée de sorcière par des voisins cruels.





Kumari Nayak, 63 ans, souffre de polydactylisme – une anomalie courante à la naissance où la personne a des doigts et des orteils supplémentaires. Avec 19 orteils et 12 doigts, Kumari entre dans le livre Guinness des records. Mais elle soutient que son état l’a tourmentée pendant toute sa vie et qu’elle se sent souvent obligée de rester à l’intérieur.



Elle n’a pas assez d’argent pour recevoir des soins médicaux et prétend que ses voisins cruels la traitent de «sorcière» et l’évitent dans la rue.



Kumari, du district de Ganjam à Odisha, en Inde, soutient: «Je suis née avec ce défaut et je ne pouvais pas être traitée car nous appartenions à une famille pauvre. Cela fait maintenant 63 ans que je souffre de cette maladie. Les voisins, qui sont trop dans des croyances aveugles, croient que je suis une sorcière et restent loin de moi. Ils viennent parfois voir mon état – mais ne m’aident jamais. Je suis obligée de rester à l’intérieur car je suis traitée différemment, ce qui n’est pas un bon moyen de traitement de la part de mes voisins.”



Un de ses voisins, qui est au courant de l’état de Kumari, a déclaré que d’autres dans leur «petit village» croyaient trop à la superstition. La voisine a déclaré: «Je sais qu’elle a un problème sanitaire et n’a rien à voir avec ce que les autres pensent qu’elle est. Je suis tellement désolée pour elle qu’elle ne peut même pas se permettre de se faire soigner.”



En Inde, 134 personnes, principalement des femmes, ont été tuées pour avoir utilisé la «magie noire» en 2016, selon le National Crime Records Bureau. Dans certaines régions du pays à ce jour, des femmes accusées de magie noire sont tuées par des lynchages sous couvert de «chasse aux sorcières».

Selon DW News, plusieurs États indiens ont introduit des lois pour l’empêcher, mais les militants des droits de l’homme disent que c’est insuffisant. Des responsables gouvernementaux indiens, ayant entendu parler de la situation critique de Kumari, lui ont offert un logement et une pension et tentent de sensibiliser ses voisins.



Un porte-parole du département administratif a déclaré: «Nous sommes conscients de sa situation et avons offert toute l'aide possible. Nous sensibilisons également ses voisins à la traiter avec amour et compassion car elle n'est pas une sorcière."



