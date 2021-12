Inde : Le compte Twitter du Premier ministre Narendra Modi piraté par des escrocs en cryptomonnaies Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 13:22 | | 0 commentaire(s)| Le message affirmait que son pays avait adopté le bitcoin comme monnaie légale. Le compte Twitter du Premier ministre de l’ Inde Narendra Modi a été piraté ce dimanche, a indiqué son cabinet.



Le tweet annonçait que le gouvernement indien avait officiellement acheté 500 bitcoins et qu’il était « en train de les distribuer à tous les habitants ». Il était accompagné d’un lien qui renvoyait vers une escroquerie mais, selon un tweet du cabinet de Narendra Modi, il a été rapidement supprimé.

Inquiétudes des autorités sur les cryptomonnaies



Ce piratage intervient au moment où le gouvernement indien s’apprête à présenter une loi pour interdire les cryptomonnaies privées et créer un cadre pour une monnaie numérique contrôlée par la banque centrale. Cette dernière a exprimé de « sérieuses inquiétudes » concernant les monnaies électroniques privées, telles que Bitcoin, Ethereum et d’autres.



Narendra Modi a estimé que ces monnaies virtuelles risquaient de « pourrir (les) jeunes » si elles tombaient entre de « mauvaises mains » et suscitaient de « sérieuses inquiétudes quant à la stabilité macroéconomique et financière ». En Inde, le marché des monnaies virtuelles a explosé après la décision de la Cour suprême en 2020 de revenir sur une interdiction de transactions en cryptomonnaie passée en 2018.



A noter que Narendra Modi est le dirigeant politique en fonction le plus suivi au monde sur Twitter avec plus de 73 millions de followers. Il s’agit de la seconde fois qu’un de ses comptes est piraté. L’an passé, des tweets avaient appelé la population à faire une donation à un faux fonds de lutte contre le coronavirus.

