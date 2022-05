Inde : Un Nigérian dupe 300 femmes en leur promettant le mariage

L’accusé identifié comme Garuba Galumje, 38 ans, se serait lié d’amitié avec ces femmes par le biais des médias sociaux et des sites Web matrimoniaux, où il s’est présenté comme un Indien non-résident (NRI) établi au Canada. Galumje, qui séjournait dans la région de Kishan Garh au sud de Delhi, a été arrêté par des responsables du poste de police de la cybercriminalité à Noida, dans l’Uttar Pradesh.



“ L’accusé a été arrêté dans le cadre d’une plainte d’une femme qui vit dans le district de Meerut de l’UP. Il a été affirmé qu’elle s’était inscrite sur le site Web de Jeevansathi pour le mariage. Un homme l’a approchée via le site Web et s’est présenté comme Indo-Canadien NRI Sanjay Singh », a déclaré l’inspecteur Reeta Yadav, responsable du poste de police de la cybercriminalité de Noida. « L’homme a finalement gagné sa confiance et lui a lancé des appels émotionnels en la trompant, pour qu’elle transfère 60 lakh de Rs en plusieurs versements sur ses différents comptes bancaires, avant qu’elle ne se rende compte de la fraude », a déclaré Yadav aux journalistes.



Lorsque l’affaire a été portée devant la police, une enquête a été ouverte et le coupable a été retrouvé opérant depuis Delhi et arrêté, a déclaré l’inspecteur, qui dirigeait l’équipe de cyberpolice.



« Au cours de l’interrogatoire, nous avons rencontré plusieurs cas similaires impliquant Garuba. Il y a plus de 300 femmes qu’il avait ciblées via divers sites Web populaires et trompé. Sur les réseaux sociaux et les sites Web matrimoniaux, il a utilisé des photos de profil d’hommes à l’air intelligent et non sa propre photo, afin de duper les femmes », a déclaré Yadav.



Selon la police, Garuba était venu pour la première fois en Inde en février 2019, avec un visa de six mois dans le cadre d’une entreprise liée aux cheveux humains et au prêt-à-porter. Il est de nouveau venu en Inde le 18 mars, avec un visa médical jusqu’au 22 mai, mais il est resté trop longtemps, tout en se déplaçant plusieurs fois au cours de la période.



« Garuba a transféré l’argent de la fraude aux membres de sa famille au Nigeria, par le biais de services de change internationaux », a ajouté la police.



Lors de l’arrestation, la police a récupéré un passeport, sept téléphones portables, 15 photocopies de documents, dont de fausses lettres aux noms de la Banque de Thaïlande, de la Banque nationale de Dubaï, d’Interpol, du Département d’État américain et du FBI, ont indiqué des responsables.



Un FIR a été déposé contre l’accusé en vertu du Code pénal indien 406 (abus de confiance criminel), 419 (tricherie par usurpation d’identité) et des sections 420 (tricherie), et en vertu des dispositions de la loi sur les technologies de l’information.