Inde: Un éléphant surnommé Oussama ben Laden piétine cinq personnes à mort

«Ce n’est pas la première fois. Dans le passé, Laden a aussi attaqué nos villages, tué des gens et détruit nos rizières», a déclaré Rajen Rabnha, un villageois, à l’Agence France-Presse.



Les autorités forestières ont lancé une opération majeure pour traquer et contenir le grand mammifère. Des drones et des éléphants domestiqués ont été utilisés pour observer Laden.



Le ministre des forêts d’Assam a déclaré qu’un comité comprenant des experts de la faune sauvage déciderait quoi faire de l’éléphant.



«Nous n’avons pas encore décidé de ce que nous allons faire avec l’animal. Nous voulons l’emmener dans une forêt où il n’y a pas d’habitation humaine à proximité», a déclaré Parimal Shuklabaidya.



«Le bien-être de l’éléphant ainsi que la sécurité des populations locales seront pris en compte», a expliqué M. Shuklabaidya.