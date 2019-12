Inde : Un marié arrive en retard à son mariage, sa femme épouse un autre homme

Le mariage du couple était prévu à 14 heures. Cependant, le marié et le baraat (le cortège d’alliance) sont arrivés au lieu de la cérémonie tard dans la nuit, au grand dam de la famille de la mariée.



Selon le journal Times of India, les demandes constantes de dot de la famille du marié étaient déjà à l’origine de problèmes, et leur arrivée tardive s’est avérée être la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.



D’après la police, le couple s’était déjà uni lors d’un mariage communautaire dans le village de Nangaljat il y a six semaines, mais la jeune fille n’avait pas rejoint son foyer parce que les deux voulaient qu’une cérémonie officielle ait lieu.



La famille de la mariée a accusé le marié et son père d’avoir exigé une bicyclette et de l’argent qu’elle n’était pas en mesure de donner. La famille du marié, pour sa part, a affirmé qu’ils avaient été battus par les proches de la mariée et enfermés dans une pièce dès leur arrivé au lieu du mariage.



La police a finalement été appelée à intervenir dans cette affaire. « Les deux familles ont contacté la police. Après les arguments initiaux, les deux parties sont parvenues à un compromis. Cependant, la jeune fille ne voulait plus aller avec le marié. Aucune famille n’a porté de plainte écrite », a déclaré un fonctionnaire de police.



Le problème a été résolue à l’amiable et samedi, la jeune fille a épousé un autre homme de la région.