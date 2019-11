Inde: Une femme donne naissance à des «jumeaux siamois rares»

Babita Ahirwar, 21 ans, et son mari Jaswant Singh, qui se sont unis il y a moins de deux ans, avaient été informés qu’ils attendaient des jumeaux, mais les médecins ont réalisé que quelque chose n’allait pas, après 34 semaines de grossesse. On leur a dit qu’une échographie révélait la très rare forme de jumeaux siamois.



Jaswant a déclaré: “Ma femme s’est évanouie après avoir vu le bébé. Nous sommes choqués. C’est incroyable. Tout le monde est choqué de les voir. Nous ne pouvons pas croire que notre enfant a deux têtes. Après l’échographie, nous aurons des jumeaux. Nous étions très heureux d’avoir deux enfants mais c’est un bébé avec deux têtes.



“C’est mon bébé et je l’élèverai tel qu’il est. Je n’ai pas encore pu le tenir dans mes mains. Les gens disent beaucoup de choses, mais c’est mon bébé et je le ramènerai à la maison.”



“Je n’ai pas d’argent pour une opération. Tant qu’il vivra, je l’aimerai et je prendrai soin de lui.”



Les jumeaux siamois partagent des organes internes et font maintenant l’objet d’une surveillance continue. Le Dr Surendra Sonkar, spécialiste des enfants dans leur hôpital de district en Inde, a déclaré que le bébé serait transféré dans une unité de traitement de pointe.



Elle a déclaré: “Il s’agit d’un cas de jumeaux siamois. Nous prenons soin de bébé et nous prendrons l’avis des médecins experts de Bhopal et de Delhi, qui avaient déjà opéré de tels enfants.”