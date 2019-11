Inde: les autorités prennent des dispositions concernant l’éléphant surnommé ”Oussama ben Laden”

Les agents de la faune ont suivi l’animal dans une forêt pendant plusieurs jours à l’aide de drones et d’éléphants domestiques.



«Nous avons commencé la dernière étape de l’opération aujourd’hui…. Deux fléchettes ont été tirées par des experts qui avaient tranquillisé l’éléphant mâle » a déclaré à l’AFP un haut responsable forestier.



«Nous devons maintenant transporter l’animal dans une forêt où il n’y a pas d’habitation humaine à proximité», a-t-il ajouté.



L’animal a tué cinq personnes, dont trois femmes, au cours d’un carnage de 24 heures dans le district de Goalpara en octobre.



Les responsables ont assuré qu’ils tiendraient compte du bien-être de l’éléphant et de la sécurité des personnes vivant à proximité des zones forestières lorsqu’ils choisiront le lieu où il sera transféré.



Près de 2 300 personnes ont été tuées par des éléphants en Inde au cours des cinq dernières années, selon les chiffres officiels publiés en juin, et 700 éléphants ont été tués depuis 2011.