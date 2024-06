Indemnisation / Impactés du TER : Le collectif exhibe la décision finale du CODE et interpelle les autorités Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Juin 2024 à 23:03 | | 0 commentaire(s)|

Le collectif national des impactés des travaux du Train express régional (TER) continue de dénoncer le processus de réhabilitation de ses membres par l'Apix et la direction chargée de veiller à l'application des politiques de la Banque. En effet, ces milliers de pères qui réclament, en vain, depuis des années, des indemnisations, à la suite de la destruction de leur maison, dans le cadre du projet du TER, avaient introduit une plainte conjointe avec son partenaire LSD auprès de l'AFD et la BAD en Juin 2019.



En conférence de presse tenue ce Dimanche 02 juin 2024, ledit collectif informe l'opinion nationale et internationale que la décision du comité des conseils d'administration de BAD sur les opérations et l'efficacité du développement (CODE) leur est favorable . Selon la document brandi par le Ibrahima Cissé, le coordonnateur du collectif, le rapport final de vérification de la conformité du MIR (Mécanisme indépendant de recours) de la BAD donne raison au collectif national et l'atteste en ses termes ; "La Direction de la BAD reconnait objectivement que si aujourd'hui le TER est fonctionnel et est très utile à la population sur la section Dakar / Diamniadio, c'est au prix de la perte de moyens de subsistance ; des pertes socio-économiques ; un relogement inadéquat et l'appauvrissement ; la détérioration du niveau de vie ; les troubles ; le stress psychologique et l'anxiété pour les personnes affectées.



Le CODE exhorte également la direction dans sa décision rendue publique le 17/01/24 à prendre la responsabilité de veiller à ce que l'emprunteur respecte les exigences des sauvegardes environnementales et sociales et de mettre en couvre totalement les recommandations du MIR. Ces plaignants réclament toujours les réparations à la hauteur des préjudices que le projet TER leur a fait subir durant les sept dernières années, lancent un appel solennel au Bassirou Diomaye Faye qui incarne le Jub, Jubbal, Jubbanti à intercéder sur ce drame social qui a déjà plongé des milliers de familles dans le désarroi et la pauvreté occasionnés par la perte subite de leur toit, leur terre, leur travail, et en conséquence leur paix sociale.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Indemnisation-Impactes-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager